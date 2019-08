W programie na żywo porównała czarnoskórego kolegę do goryla. Na wizji polały się łzy [VIDEO]

Amerykańska prezenterka Alex Housden w programie na żywo porównała swojego redakcyjnego kolegę do goryla. Miał to być żart, nawiązujący do pokazywanego chwilę wcześniej materiału. „Jest do ciebie trochę podobny” – rzuciła. Sęk w tym, że dziennikarz jest czarnoskóry. Kolejnego dnia prezenterce nie było już do śmiechu.

W zeszły czwartek na antenie lokalnego kanału KOCO w Oklahoma City wyemitowano materiał wideo o małym gorylu.

Chwilę później prowadząca program Alex Housden ze śmiechem zwróciła się do swojego czarnoskórego kolegi Jasona Hacketta: „Jest do ciebie trochę podobny”.

Porównanie do pociesznego zwierzątka nie spodobało się jednak widzom. Pod wpływem fali krytyki Housden następnego dnia, zalana łzami, przepraszała na wizji Hacketta.

– Powiedziałem wczoraj coś, co było nierozważne, nieodpowiednie i bardzo krzywdzące. Chcę ci powiedzieć, że przepraszam z głębi serca za to, co powiedziałem. Wiem, że to było nieodpowiednie i bardzo mi przykro – mówiła, łkając Housden. Prezenterka przepraszała także widzów.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019

Hackett przyznał, że słowa koleżanki „głęboko zraniły jego i widownię”. Przyjął jednak przeprosiny. – Chcę, żebyśmy wyciągnęli z tego lekcję, a lekcja polega na tym, że słowa mają znaczenie – dodał.

Para dziennikarzy podkreślała ich stosunki są przyjacielskie.

