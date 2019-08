Węgry zadowolone, że tekę komisarza ds. rolnictwa Komisji Europejskiej obejmie Polak

Węgierski dziennik rządowy „Magyar Hirlap” pisze, że zaproponowane przedstawicielowi Polski stanowisko komisarza ds. rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej jest sukcesem naszego kraju, ale też całej Grupy Wyszehradzkiej – ocenił w środę prorządowy dziennik .

„To nie tylko sukces Polski, chociaż rolnictwo tego kraju jest jednym z najważniejszych w UE, ale też sukces sprzeciwiających się imigracji państw Grupy Wyszehradzkiej” – pisze w komentarzu zastępca red. naczelnego tej gazety, Nagy.

Nagy podkreśla, że fakt, iż rolnictwo przypadnie Polsce, jest nadzwyczaj istotny, bo to bardzo ważny obszar w UE i dodaje: „poprzedni garnitur unijnego kierownictwa robił wszystko, by obciąć fundusze na rolnictwo i rozwój regionalny i te okrojone miliardy euro przeznaczyć na finansowanie migracji. Tyle że Polska nie popiera żadnej imigracji i odrzuca obcinanie pieniędzy na rozwój regionalny, tak samo jak my, Słowacy, Czesi i jeszcze co najmniej tuzin innych państw członkowskich”.

Autor wyraża także zadowolenie, że to dzięki V4 Ursula von der Leyen zastąpi na stanowisku szefa KE Fransa Timmermansa, który „bardzo popierał imigrację” i dla tego celu był skłonny okroić fundusze rolne.

Węgierski dziennik chwali też Krzysztofa Szczerskiego, który rezygnując ze stanowiska komisarza ds. rolnictwa i przyznając się do braku doświadczenia w tym obszarze, dał dobre świadectwo, bo niewielu polityków zdecydowałoby się na taki krok z podobnym uzasadnieniem.

Rzecznik rządu @PiotrMuller: @jwojc jest nowym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej https://t.co/bIfJv4d0se — Radio Maryja (@RadioMaryja) August 26, 2019

Źródło: PAP