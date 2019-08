27-latka z łodzi Woźniak-Staraka przeżywa prawdziwy dramat. Ewa O. przeżywa prawdziwe katorgii

Nie milkną echa sprawy związanej ze śmiercią Piotra Woźniak-Staraka. Syn jednego z najbogatszych Polaków zginął w nocy z soboty na niedzielę, a jego poszukiwania trwały kilka dni. W momencie wypadku mężczyźnie towarzyszyła kobieta, 27-letnia kelnerka.

Równo tydzień temu, w ubiegły czwartek nad ranem media obiegła informacja, iż Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Ciało mężczyzny wyłowiono z dna jeziora Kisajno. Znany producent filmowy zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas skrętu łódki.

Wraz z prawdopodobnie poznaną tego dnia kelnerką Woźniak-Starak wypłynął na jezioro. Według oficjalnej wersji miał ją odwozić do domu. To jednak nie tłumaczy dlaczego mężczyzna zaczął kręcić kółka. To właśnie podczas jednego z zakrętów doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Para wypadła z motorówki, a mężczyzna uderzył głową w silnik. 27-latka miała więcej szczęścia, udało jej się uratować i o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Kobieta jednak nie najlepiej wspomina wydarzenia z ubiegłego tygodnia, czemu ciężko się dziwić.

„Super Express” dotarł do Ewy O. z Łodzi, która była z Piotrem feralnej nocy. Na co dzień kobieta związana jest z 3 lata starszym mężczyzną, oboje prowadzą aktywny tryb życia. Często bywają w podróżach, a także organizują obozy żeglarskie na Mazurach.

W mediach kobietę przedstawiano jako „doświadczoną instruktorkę i sternika ze szkoły żeglarskiej Gertis”. Jej narzeczony również jest instruktorem żeglarstwa oraz radiooperatorem. Ponadto posiada patent sternika jachtowego morskiego. Para organizowała obozy żeglarskie w Polsce i za granicą. Swoje wrażenia Ewa i Filip opisywali na blogu.

Tragiczny wypadek, w którym zginął Piotr Woźniak-Starak, zmienił życie Ewy i Filipa. Para zmieniła też plany na kolejną wyprawę. Narzeczony kelnerki usunął większość zdjęć z portali społecznościowych oraz zamknął prowadzonego z Ewą bloga, na którym reklamowali swoją działalność. Mężczyzna chce się teraz skupić na ukochanej i pomóc jej wrócić do normalnego życia.

Źródło: nczas/se