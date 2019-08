ALERT RCB dla całej Polski! Upał daje się we znaki. Wieczorem burze z gradem [PROGNOZA POGODY]

Pogoda w najbliższych godzinach będzie bardzo dynamiczna. W całym kraju doskwierają upały, jednakże wszędzie mogą pojawić się burze, a lokalnie również grad.

– Podczas burz, wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h, a opady do 40 mm. Uważajcie! #wakacje #pogoda #lato #bezpieczeństwo – przestrzega na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Szczególnie muszą wystrzegać się burz mieszkańcy następujących województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Alert RCB to system ostrzegania o zagrożeniach za pomocą wiadomości SMS. Jest on uruchamiany jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa.

Temperatura maksymalna: od 28°C na Pomorzu do 32°C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w obszarach podgórskich ok. 26°C. Jednocześnie wieczorem spodziewane są burze niemal w całym kraju.

Tego typu wiadomości otrzymają wszyscy posiadacze telefonów komórkowych, którzy znajdują się na obszarze zagrożonym. Nie trzeba w żaden sposób zapisywać się, aby móc korzystać z systemu.

🔔W całym kraju, w najbliższych godzinach, pogoda może być dynamiczna. Oprócz upału (do 33°C), we wszystkich województwach mogą pojawić się #burze i lokalnie #grad. Podczas burz, #wiatr do 90 km/h, a #opady do 40 mm. Uważajcie! 📢#wakacje #pogoda #lato #bezpieczeństwo pic.twitter.com/y7TR6JaWiR

