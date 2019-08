Dramat podczas nagrań do „Rolnik szuka żony”! Marta Manowska otarła się o śmierć

Marta Manowska jest wszystkim znana z roli prowadzącej słynny program rozrywkowy, „Rolnik szuka żony”. Dzięki ogromnemu sukcesowi tej produkcji została zaangażowana również jako gospodarz „Sanatorium Miłości”. Niedawno prawie doszło do tragedii przez wypadek samochodowy.

Kilka dni temu kobieta poinformowała swoich fanów na Instagramie o przykrej sytuacji, jaka ją spotkała. Okazało się, że Manowska miała wypadek samochodowy, którego aktualnie ponosi konsekwencje. Choć prawo jazdy ma od 18 r.ż., a przejechane 150 tysięcy kilometrów, to nie udało jej się uniknąć tragedii.

– Jechałam bardzo powoli. Droga była pusta. Wystarczyła sekunda nieuwagi, żebym, zatrzymała się na samochodzie przede mną. Inne samochody ruszyły, a auto przede mną hamowało. Spuściłam wzrok na sekundę. Nie odpisywałam na SMS-y, nie nagrywałam Instastory, nie pisałam maili. Uderzyłam klatką piersiową o kierownicę, wyskoczyła dolna poduszka, obiłam sobie nogi i ręce, miałam ból w barku od pasów, ból miednicy od dolnych pasów – żaliła się Manowska.

W samochodzie nie znajdowała się sama, ale osobie towarzyszącej na szczęście nic się nie stało. Po kolizji pojechała na ramówkę TVP 2019. Dwa dni później trafiła do szpitala z zapaleniem ucha, oka i dróg oddechowych. To właśnie z tego powodu zostały odwołane zdjęcia do najnowszej serii „Rolnik szuka żony”.

– Nie dotykajcie telefonu. Wystarczy, że macie zamgloną szybę, zaczynacie grzebać przy klimatyzacji czy cokolwiek typu niezabezpieczona rzecz turlająca się po siedzeniu odwróci waszą uwagę. Błagam, obiecajcie, że gdy wsiadacie do samochodu, telefon jest w zupełnie innym miejscu – przestrzegała swoich fanów Marta Manowska.

Razem z redakcją AlaLUNA życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.