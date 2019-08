Finansowani przez Sorosa lewicowcy grożą królowej Elżbiecie II śmiercią. Sugerują, że może skończyć jak Karol I Stuart

Grupa „Best for Britain”, zaciekle walcząca z nieuniknionym Brexitem, sugeruje królowej Elżbiecie II, że może skończyć jak jeden z jej poprzedników, król Karol I Stuart, którego ścięto. Wszystko dlatego, że urzędująca królowa poparła wniosek premiera Borisa Johnsona o zawieszenie obrad parlamentu.

Po tej decyzji grupa finansowana przez amerykańskiego miliardera George’a Sorosa napisała, aby królowa pamiętała, że „historia niezbyt przychylnie spogląda na członków rodziny królewskiej, którzy pomagają w niszczeniu demokracji”.

Odniesiono się tym samym do osoby Karola I, który w XVII wieku również zawiesił obrady Parlamentu. W efekcie został obalony i ścięty.

– Nie ma sensu, aby królowa popierała ten niedemokratyczny i niekonstytucyjny manewr rządu – twierdzą lewacy od Sorosa.

If the Queen is asked to help, she would do well to remember history doesn’t look too kindly on royals who aid and abet the suspension of democracy.

