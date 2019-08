HIT INTERNETU! Wielka przepowiednia Krystyny Jandy dotycząca awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków! [VIDEO]

Krystyna Janda to prawdziwy element… polskiej elity oczywiście. Pani reżyser ma dwie poważne obsesje: pierwsza dotyczy PiSu, a druga różnych fekalnych porównań. Internauci śmieją się, że już dawno temu udało jej się przepowiedzieć awarię warszawskiej oczyszczalni ścieków.

Krystyna Janda lubuje się w używaniu różnych obrzydliwych fekalnych porównań. Raz przyrównuje Polskę do pokoju, w którym ktoś „puszcza bąki”, innym razem mówi, że czuje się jakby ktoś się „na nią s**ł.”

No, dziwna to jest obsesja. Tym bardziej, że pani reżyser nie ma już raczej szansy na zostanie modelką z Instagrama i odbywanie podróży do Emiratów Arabskich.

Internauci śmieją się, że swoimi wulgarnymi tekstami udało jej się przewidzieć ostatnią śmierdzącą aferę w Warszawie.

Czy Janda rzeczywiście w poniższym wideo zapowiada awarię oczyszczalni ścieków?