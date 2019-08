Jest homoseksualistą, ale dobitnie skrytykował LGBT. Miłujący tolerancję mszczą się w sposób okrutny [VIDEO]

Michał Jakuboski, zadeklarowany homoseksualista mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii, zdemaskował dwulicowość i hipokryzję LGBT. W akcie zemsty środowisk rzekomo miłujących otwartość i tolerancję, został wyrzucony z wynajmowanego mieszkania.

Jakuboski otwarcie przyznał, że mieszkanie dostał na preferencyjnych warunkach tylko dlatego, że jest homoseksualistą. Umożliwia to brytyjski system wspierający mniejszości seksualne.

Po krytyce LGBT przywileje jednak się skończyły. Jak twierdzi, regularnie opłacał czynsz oraz spełniał wszystkie niezbędne warunki. Prześladowanie rozpoczęło się jednak w momencie, gdy w internecie zaczął umieszczać filmy obnażające obłudę środowisk LBGT.

W lipcu opublikował film zatytułowany „Zdrowy rozsądek kontra szaleństwo LBGT”. – LGBT naraża ludzi na prześladowania. LGBT jest ruchem, który jest bardzo niebezpieczny. To czerwona zaraza. To rodzaj wirusa umysłowego. LGBT to lewackie spie****nie umysłowe – powiedział otwarcie Jakuboski.

Po tym wystąpieniu na Polaka wylała się fala krytyki ze strony miłujących tolerancję. Wysyłano mu pogróżki, nazywano homofobem, życzono śmierci. Rykoszetem oberwała nawet jego 70-letnia niepełnosprawna matka, z którą mieszka.

Teraz musi wynieść się z mieszkania, które wynajmuje. – Uzasadnienie prawne jest takie, że ktoś potrzebuje tego mieszkania bardziej – mówi. Skończyły się przywileje przysługujące mniejszościom seksualnym, gdy te mniejszości skrytykował.

Po raz kolejny dostaliśmy dobitny przykład, że ta mityczna tolerancja obowiązuje tylko wtedy, gdy ma się „słuszne” poglądy. W przeciwnym razie, każdego wyłamującego się ze schematu, czeka zaszczucie, zgnojenie i przypisywanie wszelkich epitetów z końcówką „-izm”.