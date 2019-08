Kolejna erupcja wulkanu Stromboli. Filmy obrazują jak groźny potrafi być [VIDEO]

Znów doszło do erupcji wulkanu Stromboli na włoskiej wyspie o tej samej nazwie. Na szczęście jak dotąd nie ma informacji o ofiarach. W trakcie poprzedniego wybuchu zginęła jedna osoba.

Z krateru jednego z najbardziej aktywnych europejskich wulkanów wydobywają się wielkie chmury popiołów i dymu, a także lawa wulkaniczna. Jej strumienie spływające zboczami wulkanicznego stożka wywołały pożary zarośli i lasów. Wybuch poprzedził potworny huk.

Do poprzedniej erupcji wulkanu Stromboli doszło zaledwie w lipcu. Od uderzenia bombą wulkaniczną, czyli zastygłej lawy, zginął wówczas turysta, a 2 osoby zostały ranne. Tym razem nie ma doniesień o ofiarach.

Wulkan Stromboli leży na wyspie o tej samej nazwie położonej w archipelagu Wysp Liparyjskich na Morzu Tyrreńskim. Jest wielką atrakcją turystyczną i odwiedzają go liczni goście. Stali mieszkańcy to zaledwie kilkaset osób.

Italy's Stromboli volcano off the coast of Sicily erupted today, sparking a huge cloud of ash.

Falling ash from the vast mushrooming cloud covered the roofs of houses in the tinh town of Stromboli.#italy #Stromboli #volcano #WednesdayThoughts pic.twitter.com/lyXsqQYC2I — ~Marietta (@MariettaDaviz) August 28, 2019