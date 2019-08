Kolejna tragedia nieopodal Mazur. Płetwonurek utonął w jeziorze Wigry

Strażacy odnaleźli w czwartek zwłoki 46-letniego płetwonurka, który utonął w jeziorze Wigry k. Suwałk. Mężczyzna nurkował w jeziorze w środę po południu.

Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Gawrych Ruda. Jak poinformowała suwalska policja, o zaginięciu mężczyzny służby ratownicze dowiedziały się ok. godz. 18. Zaniepokojona rodzina poinformowała, że mężczyzna nie wrócił do domu o umówionej godzinie.

Wówczas strażacy z Suwałk i Augustowa przystąpili do poszukiwań mężczyzny, które wieczorem przerwano. W czwartek rano wznowiono akcję poszukiwawczą. Strażacy użyli do sonaru.

Około godziny 11 wyłowili ciało płetwonurka z wody. Znajdowało się one 20 metrów od brzegu na głębokości 13 metrów. Płetwonurek był mieszkańcem Suwałk.

