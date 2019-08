Kuba Wojewódzki idzie w politykę! „Król TVN” otwarcie pokazuje poglądy i popiera córkę Jaruzelskiego

O tym, że Kuba Wojewódzki ma bardzo konkretne zamiłowania polityczne, wiemy nie od dziś. Do tej pory jednak „Król TVN” stronił od reklamowania konkretnych polityków w swoich programach, czy na profilach społecznościowych. Sytuacja uległa jednak zmianie.

– Jak śpiewa mój kolega z zespołu Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic… – rozpoczął swój najnowszy wpis na facebookowym profilu showman. I choć mogło się wydawać, że sprawa dotyczyć będzie kolejnego lokowania produktu czy też „głębokich” przemyśleń, to okazało się, że tym razem Wojewódzki zareklamuje … polityka.

– Mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa, Mokotowa i Wawra. To moja kumpela od lat. Mądra babka, uczciwy człowiek. WARTO!!! – napisał Kuba Wojewódzki udostępniając post Moniki Jaruzelskiej, która ogłosiła swój start w zbliżających się wielkimi krokami wyborach do Senatu.

Jak widać, potwierdza się, że wartości skrajnej są bliskie sercu Kuby Wojewódzkiego. Co prawda dawał już tego znaki w swoich wcześniejszych wypowiedziach, jednak do tej pory utrzymywał sympatię do konkretnych partii w tajemnicy.

Źródło: Facebook.com/KubaWojewodzkiKrolTVN / NCzas.com