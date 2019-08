Kuba Wojewódzki wymienił samochód. Zobacz, czym będzie się woził „Król TVN” [FOTO]

Kuba Wojewódzki nie przestaje zaskakiwać. Samozwańczy „Król TVN” lubi szpanować i popisywać się nowymi autami. Tym razem stary Jeep Wrangler wystawiony został na sprzedaż, a wszystko dlatego, że Wojewódzki ma już nowe auto.

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, który od lat prowadzi swój autorski program najpierw w Polsacie, a ostatnio na antenie TVN. Właśnie rozpoczęły się nagrania do najnowszego sezonu, który można będzie oglądać od września.

Wojewódzki słynie także z zamiłowania do luksusu i częstego zmieniania aut. Samozwańczy „Król TVN” porusza się często autami terenowymi. To właśnie tu nastąpiła rzeczona wymiana.

Na sprzedaż został wystawiony Jeep Wrangler Arctic z 2012 roku. To jednak jedno z tańszych aut w kolekcji Wojewódzkiego, w sieci można znaleźć oferty kupna takiego samochodu za około 80-100 tysięcy złotych.

– To model z krótkim nadwoziem w specjalnej, limitowanej edycji Arctic. Warto jednocześnie zaznaczyć, że to wersja Rubicon, specjalnie przygotowana do jazdy w trudnym terenie, którą wyposażono jeszcze w dodatkowe modyfikacje – m.in. w snorkel, wyciągarkę czy wyczynowe opony. Z ogłoszenia wynika, że pod maską pracuje silnik 4.0. Takiego nie było w ofercie, więc albo to motor 3.6 V6, którego pojemność zaokrąglono, albo w samochodzie zamontowano nową jednostkę napędową – opisuje wystawiony na sprzedaż samochód „Auto Świat”.

Samochód udało się sprzedać, jednak nie wiadomo za jaką dokładnie cenę. Kuba Wojewódzki już wcześniej miał przygotowane inne auto, którym może się obecnie poruszać. Nowym czarnym Jeepem Wranglerem pochwalił się na Instagramie.