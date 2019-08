Mateusz Morawiecki zapytał Polaków czego oczekują. Takich odpowiedzi premier się nie spodziewał! [VIDEO]

Mateusz Morawiecki pojawił się na Facebooku. Profil polskiego premiera od samego początku śledzi tysiące Internautów. Pojawienie się szefa rządu Prawa i Sprawiedliwości sprawiło jednak, że pojawiły się również niewygodne pytania.

Na początek swojej aktywności na Facebooku premier Morawiecki wykazał się dużym dystansem. – Okazuje się, że bywam bohaterem całkiem popularnych memów – napisał, udostępniając grafikę, choć nie prześmiewczą w jego kierunku, a raczej neutralną.

Premier Mateusz Morawiecki skierował do Polaków także pytanie „co zrobić, żeby nasza codzienność była jeszcze lepsza, a Polska była coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich nas?”. Takie pytanie po czterech latach rządów PiS może brzmieć jak żart.

Czego najbardziej oczekują Polacy?

Okazuje się, że pod filmikiem Morawieckiego, na którym stawia on to pytanie, pojawiła się cała masa komentarzy…nawiązujących do legalizacji marihuany.

– Kiedy polska przestanie karać młodych ludzi za kawałek rośliny? Czy nie lepiej by było wnieść coś do skarbu państwa w postaci podatku zamiast wydawać pieniądze na utrzymanie młodych niewinnych ludzi w zakładach karnych? – pyta Andrzej.

– Dołączam się do pytania czy zniesie pan kary za posiadanie marihuany albo przynajmniej będą ograniczone do wykroczenia karanego mandatem karnym ? I czy w ogóle podejmie pan debatę na ten temat ? Czy można przedstawić wszelkie argumenty za i przeciw ? – zadaje pytanie Kamil.

– Czy doprowadzi Pan do zniesienia kar za posiadanie marihuany? Cały świat w tym temacie idzie do przodu a u nas idzie się do więzienia za śladowe ilości dzięki czemu policja może się pochwalić pięknymi statystykami – pyta Maciej.

To tylko część komentarzy nawiązujących do legalizacji marihuany. Oczywiście postulat ten jest słuszny, jednak należy podkreślić, że nic nie powinno być legalizowane, a po prostu rząd nie powinien mieć prawa dyktować ludziom co mogą jeść, pić czy palić, a wówczas nie będzie trzeba niczego legalizować.