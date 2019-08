Mycie drobiu przed przyrządzeniem prowadzi do groźnych chorób. Biegunka, Salmonella… Nie ma co ryzykować

Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej ostrzegają, że mycie drobiu przed przyrządzeniem może prowadzić do groźnych chorób. W grę wchodzą m.in. biegunka, Salmonella i wiele innych. Jak więc przygotować ptasie mięso do zjedzenia>

W surowym mięsie drobiowym prawie zawsze bytuje Campylobacter, szczep bakterii powodujący biegunkę, gorączkę i skurcze. Mięso może również zawierać Salmonellę, Clostridium perfringens i inne bakterie – żadnej z tych bakterii nie da się po prostu spłukać wodą.

Wręcz przeciwnie, obmycie przynosi odwrotny skutek do zamierzonego. Rozlewanie wody podczas mycia mięsa, trzymanie go w dłoniach i wszelkie soki spływające do zlewu powodują wzrost ryzyka zanieczyszczeń oraz chorób.

Nieskuteczne okazuje się również stosowanie dodatkowych środków odkażających, takich jak ocet lub sok z cytryny.

Świat poinformowała o tym Kristin Kirkpatrick z Cleveland Clinic Wellness Institute.

Jak więc przygotować ptasie mięso do zjedzenia? Okazuje się, że jedynym bezpiecznym sposobem jest obróbka termiczna. Temperatura, której mięso powinno zostać poddane musi wynosić minimum 74 stopnie Celsjusza i sięgać do samego wnętrza podgrzewanego kawałka.

Dopiero wtedy można być pewnym zabicia bakterii. Warto zastosować się do tego i nie narażać się niepotrzebnie na choroby.

Źródło: healthline.com