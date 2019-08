Piotr Woźniak-Starak był prawdziwym bohaterem. Chciał wysłać prywatny helikopter by ratować chorego chłopca

Mijają kolejne dni od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, a na jaw wychodzą kolejne historie z życia syna miliardera. Okazuje się, że oprócz chęci życia „na bogato” miał również wielkie serce.

Ciekawą historię opowiedziała dziennikarka TVN Anna Kalczyńska. Wydarzenie miało miejsce w trakcie wakacji w górach, kiedy to doszło do tragedii.

Jasiek dostał gorączki prawie 40 st. Spotkałam Piotrka i wspomniałam mu, że martwię się o syna. Jego reakcja była natychmiastowa! Powiedział: „Słuchaj, może ci pomóc? Ja mam prywatny helikopter. Zawieziemy Jasia do szpitala”. Poruszona stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby, bo syn z tego wyjdzie, i nie chciałam nikogo kłopotać. Byłam mu jednak ogromnie wdzięczna – relacjonowała Kalczyńska na łamach portalu Fakt24.pl

Dziennikarka przyznała, że informacja o śmierci Woźniaka-Staraka mocno ją poruszyła.

Widzieliśmy się w Sopocie, na kilka dni przed śmiercią Piotra. Moja córka zrobiła do niego głupią minę, on odpowiedział tym samym. To zostanie mi w pamięci na zawsze – wyznała.

Znam go jako osobę bardzo życzliwą. Kiedyś zaprosił mnie z mężem i dziećmi do restauracji. Udowodnił wtedy, że uwielbia dzieci. Miał z nimi rewelacyjny kontakt. Z moim synem dużo się wygłupiał, z dziewczynkami tańczył, robił wygibasy. Jego szaleństwo nie raz prowadziło go do niebezpiecznych sytuacji, ale mówił, że anioły nad nim czuwają – dodała.

Źródło: Fakt24.pl / NCzas.com