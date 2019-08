PiS poczuł krew i szaleje. Błaszczak proponuje wysłanie wojska do walki ze ściekami w Wiśle

Wojsko Polskie jest gotowe, aby pomóc w walce ze skutkami skażenia Wisły przez warszawskie ścieki – napisał w środę szef MON Mariusz Błaszczak na swoim Twitterze. Do 2012 roku większość ścieków z Warszawy lądowała w Wiśle i jakoś żyliśmy. Teraz w związku z kampania wyborczą robi się z tego katastrofą wielką niczym fałszywe pożary w Amazonii.

Błaszczak poinformował też, że żołnierze mogą dystrybuować pitną wodę i badać poziom skażenia. „Pozostajemy w kontakcie z wojewodami” – dodał szef MON.

O awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” władze Warszawy mieszkańców powiadomiły w środę. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Nieczystości wówczas skierowano do drugiego z kolektorów, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd MPWiK podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. Jak podkreśla przedsiębiorstwo, ścieki spuszczane są poniżej ujęć, więc nie stanowi to zagrożenia dla wody w Warszawie.

W sprawie awarii z urzędu śledztwo wszczęła prokuratura na Pradze Północ. Jak przekazał PAP prok. Saduś, prowadzi je w kierunku czynu polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Po awarii kolektorów doprowadzających ścieki do stołecznej oczyszczalni „Czajka”, do Wisły trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę – poinformowały w środę Wody Polskie. Według szacunków od momentu zrzutu, ścieki dotrą do Połocka po 84 godz., a do Torunia po 142 godz.

Także na czwartek w związku ze skażeniem wody po tej awarii w Płocku zapowiedziano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa, o czym poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

