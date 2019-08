Sensacyjne doniesienia o Kindze Rusin. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” planuje to ze swym partnerem

Czy Kinga Rusin ponownie wyjdzie za mąż? Popularna dziennikarka TVN była już żoną Tomasza Lisa, a obecnie pozostaje w nieformalnym związku z Markiem Kujawą. Jednak już niedługo może się to zmienić.

Kinga Rusin to obecnie jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Najbardziej znana jest z prowadzenia programu telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”. Prywatnie natomiast związana jest z Markiem Kujawą.

W ciągu kilku ostatnich tygodni zakochana para przebywała wspólnie na Karaibach. Być może wspólny pobyt w ciepłych krajach sprawi, że Rusin i Kujawa zdecydują się na ślub, choć jeszcze niedawno dziennikarka TVN zarzekała się, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

Para jest już razem od 9 lat, jednak ciągle nie zdecydowali się na sformalizowanie swego związku. Zdaniem ich wspólnego znajomego, na którego powołuje się magazyn „Na Żywo”, już niedługo się to zmieni.

– Przed wyjazdem spotkali się na obiedzie i rzeczywiście poruszyli ten temat. Choć z nimi nie do końca wiadomo, kiedy żartują, a kiedy mówią serio. Jeśli wezmą ten ślub, potraktują to jako symbol i zrobią to tylko dla siebie – mówi.

Być może to efekt tego, że córki Kingi Rusin są już dorosłe. Jeszcze dziewięć lat temu musiałyby zaakceptować nowego ojca, a dziś żyją już oddzielnie swoim życiem. Sama Rusin już także nie mówi „nie” dla tego pomysłu.

Zdaniem ich przyjaciela do ślubu mogłoby dojść w Las Vegas, co byłoby spięciem klamrą znajomości pary. – Warto mieć marzenia, nawet jeżeli na ich spełnienie czeka się kilkadziesiąt lat. I nie mam na myśli wyłącznie podróżowania… – mówiła ostatnio Rusin.

