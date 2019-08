Skandal na antenie TOK FM! Sprawdź, co o Polakach mówią lewicowe „autorytety”

W audycji prowadzonej przez Karolinę Lewicką na antenie radia TOK FM dyskutowali prof. Radosław Markowski i dziennikarz Jarosław Gugała. Krytykowali oni poziom wiedzy Polaków na temat polityki, uznając tym samym, że nie są oni zdolni do dokonywania świadomych wyborów. Ich zdaniem, potrzebna jest intensywna edukacja w tym zakresie.

– Tutaj jest kilka problemów. Jeden z nich to ewidentny deficyt obywatela w kraju. Jak opowiadam tą historię za granicą, to nikt nie rozumie, jak to możliwie, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest szajka, która prowadzi hejt wobec ludzi, o których de facto powinna się troszczyć – powiedział Markowski, ubolewając, że Polacy nie interesują się zbytnio sprawą „Małej Emi”.

– Panie profesorze, muszę zadać inne pytanie – jak to jest, że premierem Wielkiej Brytanii jest Boris Johnson, który łgał w kampanii brexitowej. Albo dlaczego USA jest Donald Trump, który kłamie 12 razy dziennie – pytała Lewicka stając niejako w obronie Polaków.

– Tak, to mamy problem z obywatelem wszędzie, pod wieloma szerokościami geograficznymi. Jednym z problemów obywatela jest, że nie rozróżnia iluzji od faktów – odpowiedział profesor.

– Strasznie trudno źle o suwerenie mówić, ale musimy się pochylać. My mamy takie badanie wiedza polityczna Polaków. To jest przerażający obraz tego co odnotowaliśmy. Poziom niezainteresowania, te mityczne „jedynki”. Po 30 latach używania otwartych list wyborczych Polacy pytają dlaczego? Bo są leniwi. Nie rozumieją, że nie mają obowiązku głosować na „jedynki” – dodał.

– Jeżeli czytelnictwo spada, to co dziennikarze i jajogłowi mają z tym zrobić? Chodzić po wsiach i robić czytanki wieczorem przy ławce? Naprawdę wyczerpaliśmy to – mówił pogardliwie Markowski. Z kolei Gugała przywołał na antenie wiersz Czesława Miłosza, który zawiera refleksję Jana Jakuba Rosseau o tym, że „niewolników należy najpierw wykształcić”.

– Jeżeli ludzie są nieprzygotowani do tego, żeby funkcjonować jako społeczeństwo obywatelskie, to niestety byle grajek może ich poprowadzić w dowolną stronę przy pomocy muzyki, którą właśnie lubią. Tam jest cytat z Jana Jakuba Rousseau, który powiedział, że zanim się wyzwoli niewolników, trzeba przeto najpierw ich wyedukować, oświecić, i przygotować do tego, że mają przestać być niewolnikami. To bardzo smutna myśl, ale trafiłem ostatnio na ten wiersz i chciałem się nim z Państwem podzielić – mówił Gugała.

Następnie dyskusja zeszła na temat czytelnictwa w Polsce. – W 2018 roku przeczytanie przynajmniej 1 książki w ciągu roku zadeklarowało 37 proc. respondentów – powiedziała Lewicka.

– Dodam, że z naszych badań wynika, że elektoraty bardzo się różnią pod tym względem – wspomniał Markowski.

Prowadząca dopytywała, czy profesor ma na myśli to, że elektorat PiS nie czyta książek? – Kukiza też. Największe czytelnictwo była w Nowoczesnej – odpowiedział profesor.

Źródło: TOK FM