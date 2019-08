Starhopper – tą rakietą ludzie mają dotrzeć na Marsa! Właśnie wystartowała [VIDEO]

Starhopper to rakieta tworzona przez firmę SpaceX należącą do Elona Muska. Rakieta ma w przyszłości zabrać ludzi na Marsa. Właśnie przechodzi pierwsze testy.

SpaceX przeprowadził udany lot testowy rakiety Starhopper. Statek wzleciał na 150 metrów w górę. Jego lot testowy trwał niecałą minutę.

To już drugi test przeprowadzany na rakiecie z którą należąca do wizjonera i miliardera SpaceX wiąże ogromne nadzieje. Pierwsze testy odbyły się w lipcu i polegały na chwilowym włączeniu silników maszyny i doprowadzeniu ich do takiej mocy, która pozwala na oderwanie rakiety na kilka centymetrów od ziemi.

Na ten moment Starhopper przechodzi wszystkie testy ale jeszcze długa droga przed nim zanim zabierze ludzi na czerwoną planetę.

About to do next Starhopper flight test https://t.co/eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2019

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2019

Źródło: Twitter