Sytuacja jest poważna. Nadal nie wiadomo co spowodowało awarię kolektorów ściekowych w Warszawie

Kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka” nie uda się naprawić w ciągu kilku dni – powiedział w czwartek po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, jest za wcześnie, aby ustalić przyczyny awarii. Szukamy rozwiązań – zapewnił.

W czwartek, posiedzenie sztabu, w związku z awarią kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka”, rozpoczęło się ok. godz. 11. Wcześniej z udziałem Trzaskowskiego odbyła się narada w MPWiK, na której zlecił spółce przeprowadzenie pomiarów wody w Wiśle na odcinku Warszawa-Płock i przygotowanie tymczasowego planu zmniejszenia wpływu ścieków do rzek.

Na konferencji po posiedzeniu sztabu Trzaskowski zapewnił że nie ma mowy o katastrofie ekologicznej oraz, że cały czas trwa praca nad oceną skutków awarii i jej przyczyn przez ekspertów. W prace mają być zaangażowani między płetwonurkowie.

– Jest w tej chwili za wcześnie, żeby mówić, jakie były przyczyny, ponieważ te przyczyny będą przez najbliższe godziny i dni ustalane – zaznaczył. Trudność ustaleń – jak wyjaśnił – polega m.in. na tym, że należy w tym celu zdjąć dużą pokrywę betonową.

Prezydent powiedział, że obecnie prowadzone są pomiary m.in. przez służby rządowe. Do prowadzenia pomiarów zobowiązało się także miasto. Jak dodał Trzaskowski, Warszawa pomoże także kolejnym miastom na północ od Wisły.

Prezydent stolicy przyznał, że nie uda się naprawić kolektorów w ciągu kilku dni.

– To potrwa dłużej, ale będziemy dokładnie wiedzieć jak długo w ciągu najbliższych dni – zaznaczył. Zapewnił, że stołeczne władze szukają innowacyjnych rozwiązań.

O awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” władze Warszawy powiadomiły mieszkańców w środę. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły.

Całość konferencji można odsłuchać tu: Konferencja Trzaskowski

Brak możliwości ustalenia przyczyn awarii do tej pory sugeruje, że sytuacja jest poważna. Bez wątpienia jest ona niewygodna także z politycznego punktu widzenia. W związku z kampanią wyborczą PiS wykorzystuje awarię do atakowania prezydenta Trzaskowskiego. Można się także spodziewać, że podobne ataki nastąpią z lewej strony sceny politycznej tym bardziej, że zgodnie z opublikowanymi niedawno badaniami kwestie związane z ochrona klimatu i środowiska są ważne dla dużej części Polaków.

Źródło: PAP/nczas