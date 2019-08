W odmętach lewackiego szaleństwa. Na konferencji dla programistów nie było kobiet, więc ją odwołano

Na początku października miała odbyć się w Dreźnie konferencja dla programistów PHP. Na organizatorów spadła jednak potężna fala krytyki za to, że wśród panelistów nie ma kobiet. W efekcie odwołano całe wydarzenie.

Poprawność polityczna zatacza coraz szersze kręgi. „Afera” rozpoczęła się od wpisu na Twitterze Karla L. Hughesa, właściciela firmy Graide Network.

– W tym roku konferencja idzie pod hasłem “Sami Biali Mężczyźni”. Wstyd. Jest 2019 rok, można to zrobić lepiej – napisał.

This year's @phpce_eu conference seems to have gone with the "White Males Only" conference lineup 😬

Shame. It's 2019, we can do better.

— Karl L Hughes (@KarlLHughes) July 17, 2019