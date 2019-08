Brytyjskie myśliwce latają wspólnie z amerykańskimi bombowcami B-2. Niesamowite zdjęcia [FOTO]

Niecodzienne widoki mogą podziwiać mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Należące Królewskich Sił Powietrznych myśliwce F-35B wykonują loty z bombowcami strategicznymi B-2 Spirit.

Samoloty prezentują się niezwykle efektownie na niebie latając w formacji składającej się z 2 brytyjskich F-35B asystujących parze amerykańskich bombowców B-2 Spirit.

Grupa Zadaniowa Bombowców składająca się z samolotów B-2 Spirit o sygnałach wywoławczych DEATH 11 (89-0168 – Spirit of New York), DEATH 12 (89-0129 – Spirit of Georgia) oraz DEATH 13 (82-1071 – Spirt of Mississippi) przyleciała 27 sierpnia z bazy Whiteman w stanie Missouri w USA, gdzie stacjonuje 509 Skrzydło Bombowe USAF. Samoloty zostały rozmieszczone w bazie RAF Fairford.

Przebazowanie maszyn B-2 do Europy ma być okazją do wspólnych ćwiczeń z sojusznikami z Europy i amerykańskimi siłami, które są tu rozlokowane.

Amerykańskie bombowce ćwiczą obecnie z brytyjskimi F-35B. Oba typy samolotów wykonane są w technologii stealth, czyli obniżającej sygnaturę radarową. To pierwszy przypadek gdy B-2 Spirit ćwiczą z F-35B należącymi do RAF.

This image from ⁦@DefenceHQ⁩ says so much about the strength of ⁦@RoyalAirForce⁩ ⁦@RoyalNavy⁩ partnerships with our US comrades within ⁦@NATO⁩

Whilst the pictures are great, the real story is the deep integration behind the scenes. pic.twitter.com/B8uBImCILC — Assistant Chief, Royal Air Force (@Ian_Gale) August 30, 2019

Some absolutely incredible photos of MYTEE 11 and 12 in formation with 2x F-35 Lightning’s heading out over the sea near Folkestone earlier this afternoon. Pics used with permission of https://t.co/sBfYLiZ9TY #AvGeek #RadioGeek #Stealths #F35 pic.twitter.com/CSPInrg6v6 — Bunker Alpha 🛰 (@BunkerAlpha) August 29, 2019

British F-35B Lightning jets have been conducting integration flying training around the UK with USAF B-2 Spirit stealth bombers. pic.twitter.com/tQHoPoFzgT — NavyLookout (@NavyLookout) August 30, 2019