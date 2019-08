Donald Trump powołał nowe dowództwo. SPACECOM ma zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę w przestrzeni kosmicznej [VIDEO]

Prezydent Donald Trump ogłosił w czwartek utworzenie dowództwa kosmicznego armii USA – SPACECOM. Na jego czele ma stanąć czterogwiazdkowy generał sił powietrznych. SPACECOM będzie służyć ochronie amerykańskich interesów w przestrzeni kosmicznej.

Według prezydenta decyzja zapewni, że przewaga USA w przestrzeni kosmicznej nigdy nie będzie kwestionowana i zagrożona.

Agencje zwracają uwagę, że Ameryka nie posiada jeszcze sił kosmicznych. Musi się na nie zgodzić Kongres USA. Według mediów nastąpi to powrocie ustawodawców z sierpniowej przerwy wakacyjnej, mimo sceptycyzmu ze strony niektórych kongresmenów obu partii.

Według założeń siły kosmiczne będą miały zdolność wykrywania i niszczenia wrogich pocisków. Plany ich stworzenia wynikają m.in. z obaw o mające duże znaczenia dla USA satelity wojskowe i komercyjne.

Ogłaszając swe postanowienie w Ogrodzie Różanym Białego Domu prezydent wyjaśnił, że dowództwo kosmiczne korzystać będzie także z zasobów innych sił militarnych USA.

Rolą SPACECOM, które ma liczyć 700 osób, będzie m.in. zapewnienie łączności żołnierzom i dowódcom w terenie. Ma też ostrzegać atakami rakietowymi.

„Tak jak uznaliśmy ląd, powietrze, morze i cyberprzestrzeń za niezbędne pola walki, tak teraz będziemy traktować przestrzeń kosmiczną jako niezależny obszar nadzorowany przez nowe dowództwo bojowe” – powiedział Trump.

Stany Zjednoczone dysponowały dotychczas pięcioma rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, marynarką wojenną, siłami powietrznymi, Korpusem Piechoty Morskiej (Marines) i Strażą Wybrzeża.

Today is the official establishment of @DeptofDefense's U.S. Space Command!

USSPACECOM is the only command solely focused on space & will amplify our nation's defense #spacesuperiority w/the best @USArmy, @USNavy, @usairforce & @usmarines warfighters! #usspacecom #sealreveal pic.twitter.com/ob9ij75s3x

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) August 29, 2019