Jasnowidz Jackowski ujawnia, ile bierze za jedną wizję. Będziecie kompletni zaskoczeni tą kwotą

Krzysztof Jackowski jest zdecydowanie najsłynniejszym z polskich jasnowidzów. Słynny widzący z Człuchowa współpracuje z największymi polskimi tabloidami, pomagał też w rozwiązywaniu spraw policji. Czy wiecie jednak, ile Jackowski bierze za jedną z wizji?

Krzysztof Jackowski oprócz wizji, które możemy przeczytać w „Super Expressie” czy „Fakcie”, często pomaga także w odnajdywaniu zaginionych osób. Pomoc ta skierowana jest zazwyczaj do policji, ale często zgłasza się do jasnowidza bezpośrednio rodzina zaginionego.

Tak było w przypadku Woźniak-Staraka. Z Jackowskim skontaktowała się bliska osoba zaginionego wówczas milionera i poprosiła o pomoc. Jasnowidz powiedział co i jak, a kolejna osoba przywiozła rzeczy zaginionego, które wykorzystywane są w wizji. Jackowski wziął za nią standardową stawkę. Czyli ile?

– Płacę ZUS, płacę podatki, muszę mieć kasę fiskalną, to jest naturalne, z tego też żyję. 200 złotych mi zapłacili (bliscy Woźniak-Staraka – red.). Zapłacili stawkę taką, jaką płaci mi każdy – zdradził Jackowski.

– Mniejsze rzeczy bardziej cieszą. Przykładowo mówię. Gdybym kupił do tego mieszkania jeden dywan i wiedziałbym, że ciężko na niego zapracowałem, to ten dywan będę cenił, będę go czyścił. A co z tego, gdyby mnie było stać na tysiące dywanów? – powiedział celnie jasnowidz.

Źródło: se.pl