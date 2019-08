Lewacy ją znienawidzą! Popularna youtuberka zachwycona Polską. „Kochacie historię i wielowiekowe tradycje” [FOTO/WIDEO]

Polacy są bardzo serdecznym narodem. Minął już 5 rok, gdy mieszkam w Polsce. Codziennie przekonuję się, że Polacy to naród serdeczny, otarty – mówiła Helen Mazanova w jednym z filmów na swoim kanale youtube.

Młoda dziewczyna pochodząca z Ukrainy i od 5 lat mieszkająca w Polsce zdobywa coraz większą popularność w internecie. Na kanale Youtube, gdzie bardzo często opowiada o swoim życiu w Polsce, obserwuje ją już ponad 31 tysięcy osób.

W jednym z najnowszych filmów Helen opowiadała o tym, jak widzi Polskę i Polaków po latach spędzonych nad Wisłą. Jej zdanie, wielu zażartych krytyków naszego społeczeństwa może zszokować.

Polacy są otwarci i tolerancyjni. Lubicie poznawać innych ludzi i co ważne, macie szacunek do innych kultur – mówiła Mazanova, odnosząc się do fakt, iż została bardzo ciepło przyjęta w naszym kraju.

Co warto podkreślić młoda dziewczyna jest również zachwycona czymś, co przez lewą – nowoczesną stronę jest wyśmiewane, a wręcz uważane za powód do wstydu.

Dla Was rodzina to jest świętość. W chwili nieszczęścia potraficie się połączyć i obronić siebie. To jest wasza cecha narodowa – podkreśliła.

Jesteście narodem kochającym swoją trudną historię i wielowiekowe tradycje – dodała.

