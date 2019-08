Nowy sezon „Tańca z gwiazdami” za pasem. Co treningach mówią Monika Miller i Barbara Kurdej-Szatan

Kolejna edycja „Tańca z gwiazdami” zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że uczestnicy przygotowują się, aby wypaść jak najlepiej przed telewidzami. Sprawdźmy jak radzą sobie Monika Miller i Barbara Kurdej-Szatan.

– Zawsze pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, kiedyś ktoś mi przypomina, ile razy Janek wygrał edycję Tańca z gwiazdami to to, że to jest ogromna presja na mnie nałożona. Trzeba dorównać utalentowanym poprzednim partnerkom. To nie jest tylko praca Janka, oczywiście bardzo duża część, ale to też kwestia poczucia rytmu, koordynacji i ciężkiej pracy partnerki. To wysoko zawieszona poprzeczka – przyznała Miller w rozmowie z portalem Pudelek.pl.

– Najtrudniejsze jest to, że na salach treningowych spędzamy naprawdę dużo czasu i bardzo dużo tego czasu spędzamy przed lustrami. Jako osoba, która zmagała się z problemami związanymi z tym, jak siebie postrzegam, z zaburzeniami odżywiania, mam z tym duży problem. Odzywają się wtedy we mnie wszystkie kompleksy. Bardzo ciężko jest mi się przebić wtedy przez tę chmurę demonów i po prostu tańczyć – kontynuowała.

Miller dodała także, iż nie bez znaczenia jest dla niej wsparcie ze strony fanów.

– Komentarze, wiadomości, które dostaję od swoich obserwatorów i to nie tylko te związane z wyglądem, ale też związane z tym, że im pomogłam w jakiś sposób, że ich motywuję do zmiany swojego życia, do chodzenia na siłownię, w postrzeganiu siebie inaczej i wyrażaniu samych siebie. To mi bardzo pomaga – powiedziała.

Do występu w tanecznym show przygotowuje się także Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka jednak już od tygodnia nie pojawia się na próbach, co ma związek z jej wyjazdem za granicę. Ten zaś jest spowodowany jej wcześniejszymi zobowiązaniami zawodowymi.

– Basia aktualnie przybywa za granicą. Musi dokończyć rozpoczęte projekty przed startem „Tańca z Gwiazdami”. Nagrywa tam film, który pojawi się w kinach na początku przyszłego roku. Wiem, że w garderobie non stop ćwiczy układ do pierwszego odcinka. Jest w stałym kontakcie ze swoim trenerem, który podsyła jej opis ćwiczeń do wykonania przed snem. Wraca do Polski w tym tygodniu – powiedział informator portalu Pomponik.pl.