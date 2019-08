Popularny youtuber POLICJANT zwolennikiem zwiększenia dostępu do broni! Padają mocne argumenty [VIDEO]

Jestem gorącym zwolennikiem posiadania broni palnej przez praworządnych obywateli – mówi popularny Youtuber, wykonujący na co dzień pracę policjanta „Sierżant Bagieta”. Funkcjonariusz z kilkuletnim stażem, w bardzo jasny sposób przedstawił argumenty, które jego zdaniem, przekonują do liberalizacji prawa do posiadania broni.

– Ja zawsze jestem ‚pro guns’ […] Sam jestem cywilnym posiadaczem broni palnej, mam pozwolenie, więc byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że jest inaczej – wspominał w swoim najnowszym filmie Q&A.

„Sierżant Bagieta” słusznie zauważył, że obecne prawo, przede wszystkim dyskryminuje obywateli, którzy chcą działać zgodnie z prawem. Oni nie mają bowiem dostępu do broni, przez co w konfrontacji z agresorem, bardzo często, są kompletnie bezradni.

– Broń w rękach praworządnego obywatela jest bronią cenną. Przestępca jeżeli chce kupić broń, to kupuje ją z nielegalnego źródła – stwierdził.

Jednocześnie zdaniem funkcjonariusz policji, dodatkowym utrudnieniem są procedury i przepisy dotyczącej broni w Polsce. Zwraca uwagę, że zapisy w ustawie mocno utrudniają, nawet samą chęć posiadania broni. Większość osób już na tym etapie rezygnuje, widząc ogrom warunków do spełnienia.

– Myślę, że procedura jest trochę za droga i niepotrzebna jest kategoryzacja pozwoleń, według mnie. Nie ma sensu rozdzielania tego (red. pozwolenia na broń) na jakieś sportowe, kolekcjonerskie itd. Bezsensowna sprawa – przyznał policjant.

Źródło: Youtube.com/SierzantBagieta / NCzas.com