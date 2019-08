„Potwór”, który zatrzymał Donalda Trumpa. Huragan Dorian będzie naprawdę groźny [VIDEO]

Amerykańscy meteorolodzy szacują, że huragan Dorian, osiągnie kategorię 4 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Aktualnie osiągnął już kategorię 2.

Huragan Dorian zbliża się obecnie do wysp Bahama. Cały czas nabiera siły czemu sprzyja energia i wilgoć pobierana z ciepłych wód Atlantyku w rejonie nad którym się przemieszcza.

Paradoksalnie im wolniej huragan Dorian będzie się zbliżał do wybrzeży USA, tym dłużej będzie czerpał energię z oceanu i tym potężniejszy się stanie. Aktualnie przemieszcza się na północny zachód z prędkością 19 km na godzinę.

Biorąc pod uwagę przewidywany czas dotarcia do wybrzeży USA, czyli 4 dni, jest już praktycznie pewne, że uderzy na Florydzie. Ze statystyki z lat 1981-2018 wynika, że rozmiar stożka, w którym mieszczą się prognozowane miejsca wejścia na ląd nie przekracza wówczas 270 km.

Największym zagrożeniem nie jest jednak wiatr, a powodowana przez niego fala sztormową. Może ona osiągnąć nawet kilka metrów wysokości. Zagrożone powodzią jest niemal całe terytorium półwyspu.

Potęgować ją będą zapowiadane ulewne deszcze. Suma opadów nie jest możliwa do określenia bowiem zależy między innymi od prędkości przemieszczania się huraganu – im niższa ona będzie tym większa będzie ilość wody jaka spadnie na powierzchnię nad którą będzie się przesuwał.

Yet another significant upshear inner core convective & lightning burst occurred with hurricane #Dorian around 530z last night, indicative that #Dorian may still be intensifying. Another recon plane is en route to investigate this morning. pic.twitter.com/SXAWzqrLsm — Eric Webb (@webberweather) August 30, 2019

A camera outside the station captured views of Hurricane Dorian at 1:05pm ET today as it churned over the Atlantic Ocean north of Puerto Rico. pic.twitter.com/ZlfKPcuIQO — Intl. Space Station (@Space_Station) August 29, 2019

As #HurricaneDorian churns across the warm waters of the #Atlantic, the storm is forecast to rapidly intensify, becoming a #MajorHurricane on Friday. Follow @NHC_Atlantic for the latest updates. Learn more: https://t.co/TIFJWYvSTS pic.twitter.com/C2LVgt7fjB — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 29, 2019

Amerykanie traktują zagrożenie bardzo poważnie. Mieszkańcom Florydy polecono przygotowanie zapasów pożywienia, wody i leków, które pozwolą na przeżycie 7 dni. Wydawane są worki z piaskiem.

Zagrożeni mogą być także mieszkańcy stanów Georgia i Południowa Karolina.

Prezydent Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych video z ostrzeżeniem przed huraganem Dorian.