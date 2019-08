Prezydent Ukrainy spotka się z Putinem w Moskwie? Jest wreszcie szansa na normalizację stosunków. Pierwszym krokiem miała być wymiana więźniów

Jurij Uszakow, doradca prezydenta Władimira Putina powiedział w piątek, że osiągnięto „pewien postęp” w kwestii wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą. Dodał, że Moskwa zaprosi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Żełeńskiego na przyszłoroczne obchody 9 maja. To jednak tylko słowa – dziś miało dojść do wymian więźniów pomiędzy Ukrainą, a Rosją, została ona jednak odwołana.

„Ukraina i Rosja na pewno nie przeprowadzą w piątek wymiany więźniów” – powiedziało źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), cytowane przez agencję Interfax-Ukraina. W Moskwie media podały, że reżyser Ołeh Sencow nadal przebywa w areszcie śledczym. Dzień chyli się ku końcowi, a wymiany wciąż nie było i wszystko wskazuje na to, że decyzja została wstrzymana do odwołania.

Jest to bardzo dziwne ponieważ komentatorzy z obu strony byli pewni, że do wymiany dojdzie. Federacja Rosyjska miała „zwrócić” Ukrainie reżysera Ołeha Sencowa, w zamian za Kyryłłę Wyszyńskiego.

O wymienia informował nawet Achtem Czyjhoz, deputowany do ukraińskiego parlamentu, który sam został skazany we wrześniu 2017 roku przez rosyjski sąd na Krymie na osiem lat kolonii karnej za sprzeciw wobec dokonanej przez Rosję aneksji półwyspu. W 2017 roku rosyjskie władze przekazały go Turcji, skąd powrócił na Ukrainę.

Możliwe jednak, że strona ukraińska coś podejrzewała. Słowa Czyjhoza brzmiały bardzo zagadkowo i enigmatycznie: „Ołeh Sencow jest w (moskiewskim więzieniu) Lefortowo. Według moich informacji w piątek powinni przybyć (na Ukrainę), wszyscy razem. Są to jedynie wstępne informacje. Ja sam przeszedłem tę drogę i wiem, że możliwe są zmiany.” – mówił wczoraj deputowany tatarskiego pochodzenia.

Mówiąc o postępie w rozmowach o wymianie więźniów, doradca Putina Uszakow zastrzegł, że Rosja oczekuje od Ukrainy realizacji porozumień osiągniętych w latach 2015-16 w trakcie negocjacji w ramach tzw. formatu normandzkiego.

Uszakow, który jest doradcą Putina ds. polityki zagranicznej, powiedział w piątek, że Moskwa skieruje zaproszenie dla Wołodymira Żełeńskiego na przyszłoroczne obchody 75. rocznicy zakończenia II wojnie światowej. W Rosji Dzień Zwycięstwa świętowany jest 9 maja. Do tej pory zaproszenie na obchody przyjęli przywódcy i przedstawiciele 17 państw – dodał Uszakow, wymieniając m.in. Francję i Czechy.

