„Spektakularny sukces” Mariusza Maxa Kolonki! Jego apel do Trumpa odniósł skutek

W jednym ze swoich filmów Mariusz Max Kolonko poruszył kwestię podróży Donalda Trumpa do Polski. Zaapelował także, aby amerykański prezydent nie przyleciał do naszego kraju. Dziennikarz zaproponował nawet przygotowanie petycji w tej sprawie. Okazuje się, że Kolonko „odniósł sukces” i to bez zbierania podpisów.

– (…) zapraszacie pana prezydenta do Polski, żeby przyjechał jesienią, żeby zbić kapitał polityczny na popularności pana prezydenta Trumpa w Polsce. Dlatego jest nasza petycja (…), aby prezydent Trump nie przyjeżdżał do Polski, niech przyśle wiceprezydenta, tak bardzo prosimy – mówił Kolonko.

– Ale sam prezydent niech nie przyjedzie, dlatego że będzie dalej pomagał PiS-owi w tym, żeby oni dalej uprawiali tę propagandę foto-opu przed polskim społeczeństwem – kontynuował.

Teraz Kolonko odniósł się do sprawy na Twitterze.

– Panie prez @AndrzejDuda – tak się kończy manipulowanie kalendarzem wyborczym i ograniczanie woli Narodu w wyborach. Władza która się boi Narodu jest skazana na porażkę. „I będą znaki na Niebie i Ziemi…” Dorian – z mit greckiej DAR – Thanku Pres Trump! #R – napisał.

Jak widać, apel dziennikarza „odniósł skutek”. Trump nie przyjedzie do Polski, zastąpi go wiceprezydent Mike Pence.

Źródło: twitter.com/maxkolonko