To było największe marzenie Woźniak-Staraka. Nie zdążył zrealizować go przed śmiercią

W jednym z ostatnich wywiadów, przed tragiczną śmiercią Piotra Woźniak-Staraka, jego bliski przyjaciel mówił o tym, jakie były największe marzenia producenta filmowego. Szczególnie jedno, którego zrealizować nie zdążył, chwyta za serce.

Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku w nocy z soboty na niedzielę tydzień temu. Producent filmowy wypłynął na jezioro z 27-letnią kelnerką. Podczas jednego z zakrętów stracił panowanie nad łodzią i oboje wypadli za burtę.

Pochodząca z Łodzi Ewa miała więcej szczęścia. Kobieta uratowała się i szczęśliwie dopłynęła do brzegu. Z kolei Woźniak-Starak najprawdopodobniej uderzył głową w silnik i stracił przytomność. Ciało mężczyzny znaleźli kilka dni później nurkowie.

W ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się wiele wspomnień po Woźniak-Staraku. Rodzina opublikowała specjalny nekrolog, wspominali go przyjaciele z branży filmowej, a w dniu mszy żałobnej głos zabrała także jego żona Agnieszka, która od ponad tygodnia milczała.

– P.W.S. Jesteś miłością mojego życia. Na zawsze. Żegnaj Kochanie i daj mi proszę siłę, żebym mogła to przetrwać. Tylko Twoja A.W.S. – napisała wdowa po Piotrze Woźniak-Staraku.

O swym przyjacielu opowiedział także Łukasz Palkowski. Jest on reżyserem i scenarzystą, który wielokrotnie współpracował ze zmarłym producentem. Poznali się dawno temu, kiedy Piotr był jeszcze nieznany.

– Zaczynał swoją drogę w filmie od samego początku, od najniższych stanowisk. Potem mu to zostało. Był zawsze z nami na planie, siedział na ławeczce i jadł to co my. Piotr miał w sobie mnóstwo pokory i w żaden sposób się nie wywyższał – opowiada Palkowski.

Mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili i znali wzajemnie swe sekrety. – Kiedyś rozmawialiśmy o dzieciach i o tym, że może pojawią się w naszym życiu. Ale mówiliśmy o tym jeszcze w czasach, gdy nie był związany z Agą – opowiadał Palkowski.

– Teraz już się to wszystko skończyło – podsumował smutno przyjaciel producenta. Niestety Piotr Woźniak-Starak nie zdążył zrealizować swego największego marzenia.

