Upalny koniec wakacji! Gorące, zwrotnikowe powietrze nad Polską

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie oraz Skandynawia będą w zasięgu niżu znad Morza Północnego, pozostałą część kontynentu obejmie klin Wyżu Azorskiego. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Litwy, w gorącej zwrotnikowej masie powietrza. Ciśnienie będzie powoli spadać.

W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, w górach także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. na północnym wschodzie do 31 st. na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 12 st. na północnym wschodzie do 20 st. w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę we wschodnie i centralnej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. na Suwalszczyźnie do 32 st. w centrum, na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni od zachodu skręcający na południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 30 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 20 st. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W niedzielę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 32 st. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

(PAP)