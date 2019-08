31 sierpnia to rocznica podpisania porozumienia w 1980 roku, ale też rocznice kolejnych protestów przeciw stanowi wojennemu. Rząd sobie, a Dulkiewicz sobie…

Oficjalne uroczystości w sobotę rozpoczęła msza św. w bazylice św. Brygidy. Po jej zakończeniu, w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, zaplanowano powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

W bazylice modlili się m.in. przedstawiciele rządu i NSZZ Solidarność. Opozycja urządziła własne obchody organizowane przez władze Gdańska oraz Europejskie Centrum Solidarności (ECS). W ECS zaplanowano wręczenie Medali Wdzięczności, m.in. wiceszefowi Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi.

W ECS zaplanowano też debatę na temat statusu samorządów w polityce krajowej i globalnej w oparciu o prezentacja „21 postulatów” samorządowców na rzecz wzmocnienia roli samorządu. Te współczesne postulaty mają być adresowane do rządu, chociaż po szambiarskiej aferze Warszawy, dawanie takim „rządcom” więcej władzy i kompetencji wydaje się nieporozumieniem.

„Rządowe” uroczystości to z kolei próba stworzenia konkurencji dla gdańskiego ECS, czyli IDS. Na uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, zaplanowano wystąpienia premiera Morawieckiego oraz przewodniczącego związku Dudy. Minister Paweł Mucha odczytuje list od prezydenta Andrzeja Dudy.

W Sali BHP podpisana zostanie na koniec umowa między „Solidarnością” a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołująca Instytut Dziedzictwa Solidarności (IDS), który ma dbać o pamięć i promocję dorobku Solidarności lat 80. XX wieku.

Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej, która w dużej mierze stała się po prostu ruchem społecznym i początkiem końca komunizmu w wersji hard.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, obchodzenie tej rocznicy było zabronione, a co roku 31 sierpnia dochodziło do manifestacji i starć z policją. To właśnie podczas obchodów tej rocznicy zastrzelono protestujących w Lubinie.

31 sierpnia 1982 r. w Lubinie oddziały ZOMO i MO strzelały do mieszkańców w trakcie pokojowej manifestacji zorganizowanej w rocznice porozumień sierpniowych.Zginęły 3 osoby:

Michał Adamowicz,

Andrzej Trajkowski,

Mieczysław Poźniak,

kilkadziesiąt zostało rannych.

fot.K.Raczkowiak pic.twitter.com/ByDq8rX8Ou — PL1918 (@PL1918) August 31, 2019

Źródło: PAP