Codzienność francuskich przedmieść. Policja przyjechała zatrzymać podejrzanego, skończyło się na pięciu rannych funkcjonariuszach

W Vitrolles (departament Bouches-du-Rhone), podczas próby zatrzymania 37-letniego człowieka, który wymachiwał bronią, doszło do starć z policją. Koledzy „z dzielnicy” uznali, że go nie wydadzą. Na miejsce ściągnięto posiłki po obydwu stronach i doszło do walk.

Bilans starć: pięciu rannych policjantów, dwóch zatrzymanych. W tarciu brało aż kilka ekip policyjnych wezwanych przez mieszkańców. Zamieszki miały miejsce w emigranckiej dzielnicy Frescoule, w Vitrolles.

Później okazało się, że pistolet, którym wymachiwał 37-letni podejrzany był atrapą. Zamiast poddać się kontroli, mężczyzna wezwał jednak posiłki z dzielnicy i zaczęły się starcia. Ostatecznie posiadacza broni zatrzymano, chociaż stawiał opór także w samochodzie policyjnym i na komisariacie.

Tego typu „incydenty” są dość powszechną „oprawą” interwencji policyjnych w blokowiskach na przedmieściach dużych miast. Strefy bezprawia to już francuska rzeczywistość.

[Premium ⭐] "L'individu a commencé a asséné des coups violents à mes équipes. Il y en a un qui a reçu un coup de pied dans la nuque, un autre en plein visage !" #Faitsdivers

https://t.co/LA2QyveGTM — La Provence (@laprovence) August 30, 2019

Źródło: La Provance/ FL24.net