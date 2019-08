Do MPWiK w Warszawie dojechał sprzęt do dezynfekowania ścieków. BYĆ MOŻE oczyszczanie uda się uruchomić w weekend [VIDEO]

O godz. 2 w nocy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie dojechał sprzęt do dezynfekowania ścieków za pomocą ozonu – poinformował w sobotę rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Być może oczyszczanie uda się uruchomić w weekend, wcześniej niż planowano.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał w sobotę rano na Twitterze: „Tak jak zapowiadałem – aby ograniczyć skutki awarii, wdrażamy rozwiązanie polegające na dezynfekowaniu ścieków za pomocą ozonu. O 2 w nocy do MPWiK dojechał już odpowiedni sprzęt, więc prace mogą rozpocząć się nawet szybciej niż początkowo planowaliśmy. Działamy”.

Zastępczyni rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Rogala w rozmowie z PAP wyraziła nadzieję, że „wkrótce uda się uruchomić oczyszczanie ścieków nowatorską metodą z użyciem ozonu”. „Pan prezydent wcześniej mówił, że może to być niedziela lub poniedziałek, ale bardzo byśmy chcieli, żeby w weekend to ruszyło. Jest sobotni poranek, może uda się uruchomić w sobotę” – powiedziała Rogala.

We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły – do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Źródło: PAP