Eurokraci zniszczą Europę! Unijny komisarz Avramopoulos chce organizować przerzut imigrantów z Rwandy, Nigru i Libii

Komisarz UE ds. Migracji Dimitris Avramopoulos wzywa do większego przesiedlenia imigrantów z Afryki. Trwają rozmowy z Rwandą na temat ich przyjmowania.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie UE do ściągnięcia do Europy imigrantów i zapewnienia im ochrony i integracji.

– Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w zakresie przesiedleń i do jak najszybszego wypełnienia zobowiązań dotyczących przyjmowania uchodźców – powiedział Dimitris Avramopoulos, komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych w rozmowie z niemieckim „Welt Am Sonntag”.

Eurokracie chodzi głównie o imigrantów z Libii i Nigru. Jak informuje, trwają teraz rozmowy pomiędzy agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), a Rwandąm gdzie ulokowane są obozy imigrantów. Chodzi o to, by uchodźców przenieść do Europy i w obozach w Libii, Nigrze i Rwandzie zrobić miejsce dla kolejnych.

Jak mówi Avramopoulos, w ciagu dwóch lat w ramach unijnego programu przesiedleń do Europy zwieziono 35 tysięcy imigrantów z Afryki.

– To więcej niż kiedykolwiek wcześniej – chełpi się grecki eurokrata. – Ale nie możemy popadać w samozadowolenie. Relokacje powinny stać się najważniejszym sposobem przybywania do Unii Europejskiej osób potrzebujących ochrony.

Avramopoulos zachwala zwożenie imigrantów zwane”relokacją”, bo według niego to najbardziej bezpieczny sposób wpuszczania ich do Europy.

– Musimy uczynić przesiedlanie priorytetem, jeśli chcemy wspierać kraje partnerskie, które przyjęły uchodźców. Jest jednak również ważne, aby zapewnić uchodźcom, którzy chcą być w Europie, bezpieczny sposób dostania się do niej, aby nie musieli już korzystać z niebezpiecznych i nielegalnych szlaków morskich i lądowych – mówi eurokrata.