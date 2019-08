Katoliccy biskupi z USA odmawiają grzebania zmarłych homoseksualistów. „Takie jest prawo”

Dwóch amerykańskich biskupów – w tym jeden polskiego pochodzenia – powołało się na prawo kościelne, odmawiając rytuałów pogrzebowych aktywnym homoseksualistom, którzy umierają, żyjąc w jawnym małżeństwie jednopłciowym, i nie dali przed śmiercią żadnych oznak pokuty.

Zarówno bp. Thomas Paprocki ze Springfield w Illinois jak i bp. Robert Morlino z Madison w Wisconsin, powołali się na kanon 1184 w Katolickim Kodeksie Prawa Kanonicznego jako przyczynę niedopuszczenia do grzebania aktywnych homoseksualistów w obrzędzie katolickim.

Kanon 1184 brzmi : „O ile nie dadzą oznak pokuty przed śmiercią, następujące osoby muszą zostać pozbawione kościelnych pogrzebów: apostaci, heretycy i schizmatycy; inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać kościelnych pogrzebów bez publicznego skandalu dla wiernych”.

W czerwcu x. bp. Paprocki nawiązał do kanonu 1184, wydając wytyczne duszpasterskie dotyczące katolików w tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. Odrzucając w tych przypadkach możliwość przeprowadzenia obrzędów pogrzebowych, napisał : „Jeśli nie dadzą przed śmiercią pewnych oznak pokuty, zmarłe osoby, które otwarcie żyły w małżeństwie osób tej samej płci, demoralizujac wiernych, zostaną pozbawione kościelnych obrzędów pogrzebowych”

X. bp. Morlino zacytował ten sam kanon co Paprocki. Odnosząc się do treści tych dyrektyw skierowanych konkretnie do katolików zaangażowanych w tak zwane małżeństwa jednopłciowe Wikariusz generalny Morlino napisał : „Jeśli sytuacja to uzasadnia (zob. Kanon 1184, a konkretnie kanon 1184.1.3), kościelnych obrzędów pogrzebowych można odmówić dla jawnych grzeszników, którzy czynią publiczne skandale na oczach innych wiernych”.

Według Amerykanów jest to bardzo kontrowersyjne posunięcie. Kościół w takich przypadkach nie mówi o zamknięciu drogi do zbawienia – nie zna bowiem spraw, które kryją się w duszach takich osób, ale chce uniknąć wrażenia przyzwolenia na grzech ze strony episkopatu.

Źródło: Church Militiant