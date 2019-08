Konflikt pomiędzy Japonią, a Koreą Południową. Grupa koreańskich posłów poleciała na sporne terytorium

Grupa posłów z Korei Południowej odwiedziła w sobotę kontrolowane przez ten kraj wyspy, do których pretensje rości sobie również Cesarstwo Japonii. Wizyta wpisuje się w narastający konflikt o podłożu historycznym pomiędzy tymi dwoma azjatyckimi państwami.

W czasie wizyty sześcioro posłów wezwało rząd w Tokio, aby podjął szczere wysiłki na rzecz rozwiązania historycznych sporów związanych z japońską okupacją Półwyspu Koreańskiego z lat 1910-1945 – podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Zażądali również od japońskich władz, aby jak najszybciej wycofały restrykcje handlowe nałożone na Koreę Płd. Potępili przy tym roszczenia terytorialne Tokio do leżących na Morzu Japońskim wysp, które Koreańczycy nazywają Dokdo, Japończycy – Takeshima.

Rząd Japonii wprowadził niedawno ograniczenia w eksporcie do Korei Płd. trzech rodzajów materiałów wykorzystywanych do produkcji elektroniki. Później pozbawił Koreę Płd. przywilejów handlowych, co może skomplikować procedury przy imporcie do tego kraju części japońskich towarów.

Seul uznaje te działania za gospodarczy odwet za ubiegłoroczny wyrok południowokoreańskiego sądu, który nakazał japońskiej firmie wypłatę czterem obywatelom Korei Płd. odszkodowań za pracę przymusową wykonywaną w czasie japońskiej okupacji.

W reakcji na restrykcje handlowe rząd Korei Płd. zdecydował o usunięciu Japonii ze swojej własnej listy zaufanych partnerów handlowych. Wycofał się również z dwustronnej umowy o wymianie informacji wywiadowczych, która uznawana jest za istotną dla współpracy wojskowej pomiędzy tymi krajami a USA, m.in. w związku z zagrożeniem nuklearnym i rakietowym ze strony Korei Płn.

Źródło: PAP