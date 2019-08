PILNE! Atak nożowników we Francji! Jedna osoba nie żyje, kilka w stanie krytycznym [VIDEO]

Jedna osoba nie żyje, a dziewięć zostało rannych w Vileeurbane na obrzeżach Lyonu, gdzie w sobotę po południu ludzi pod stacją metra zaatakowało dwóch mężczyzn, z których jeden uzbrojony był w nóż a drugi – w rożen.

Na miejscu zginął 19-letni mężczyzna. Troje z dziewięciorga rannych jest w stanie krytycznym.

Napastnika uzbrojonego w nóż zatrzymano, drugi uciekł – podała prefektura bez wchodzenia w szczegóły. W poszukiwaniach udział bierze kilkudziesięciu lokalnych funkcjonariuszy policji i helikopter.

Umieszczone w sieci nagranie pokazuje, jak świadek wydarzenia zatrzymuje człowieka z nożem koło wyjścia z windy przy stacji metra.

