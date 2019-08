Rekord ubogacania multikulti! Nielegalny imigrant aresztowany 14 razy w ciągu 11 tygodni

Hiszpańska policja aż 14 razy w ciągu 11 tygodni zatrzymywała pochodzącego z Algierii imigranta. To nowy rekord w jej statystykach!

18-latek z Algierii jest nowym rekordzistą przestępczości w Hiszpanii. Jak informuje dziennik „Vanguardia”, jako członek działającego w Barcelonie gangu nielegalnych, nieletnich imigrantów został w ciągu zaledwie 11 tygodni aresztowany aż 14 razy. Średnio popełniał przestępstwo co 5,5 dnia. To dotyczy tylko przestępstwa, za które go zatrzymywano. Nie wiadomo ilu dopuścił się w rzeczywistości.

I tak Algierczyka zatrzymano 8 razy za kradzież, 6 razy za akty przemocy i 3 razy za zastraszanie. Po każdym zatrzymaniu nielegalny imigrant, który przybył do stolicy Katalonii w 2018 roku był wypuszczany na wolność. Decydowały o tym barcelońskie sądy, które postępują tak w 90% przypadków, które są klasyfikowane jako „lekkie” przestępstwa. Sądy orzekają, że nie warto takich przestępców wsadzać do więzień.

Drugie miejsce na podium zajmuje również nielegalny imigrant – 28-letni Marokańczyk. Ten specjalizował się w przemycie narkotyków i napaściach. Zatrzymano go 11 razy. Na liście 10 najczęściej zatrzymywanych w Barcelonie przestępców jest zaledwie jeden – 35-letni Hiszpan, którego zatrzymywano 9 razy za rabunki.

Policja Barcelony przymierza się do przeprowadzenia we wrześniu wielkiej akcji deportowania przestępców imigrantów. Ma ona objąć zwłaszcza okolice Ciutat Vella and Eixample.

Skala przestępczości jest w Hiszpanii bezprecedensowa odkąd w 2015 roku rozpoczęła się inwazja nielegalnych imigrantów. Podobnie jest we Włoszech, gdzie według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ubiegłym roku imigranci popełnili na Półwyspie Apenińskim co trzecie przestępstwo. Najbardziej narażone są duże europejskie miasta. W Berlinie, czy Wiedniu w ubiegłym roku co drugiego przestępstwa dopuścił się właśnie imigrant.