Szydło, Kuchciński i Tusk używali samolotów jak taksówek. Tymczasem prezydent Słowacji na spotkanie z prezydentem Austrii jedzie pociągiem [FOTO]

Nasi politycy z Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej robili sobie z samolotów rządowych prywatne taksówki, naciagając tym samym budżet państwa na miliony złotych. Za granicą panują zupełnie inne standardy.

Podczas gdy u nas ledwo co skończyła się afera z pisowskim byłym marszałkiem Markiem Kuchcińskim, który używał rządowych samolotów do prywatnych celów, a na dodatek zabierał na pokład kolegów, to głowy innych państw reprezentują zupełnie inne standardy.

Przykładem może być to prezydent Słowacji – Zuzanna Czaputowa. Można jej wiele zarzucić ale do czegoś takiego jak bezmyślne przeloty za miliony by się nie posunęła.

Na spotkanie z prezydentem Austrii, Zuzanna Czaputowa wybrała się… pociągiem. U nas nie zrobiłby tego nawet podrzędny poseł, a co dopiero głowa państwa.

Travelling green by train from Bratislava to Vienna to meet President @vanderbellen. Very much looking forward to our discussions. pic.twitter.com/Dm120XBm3q — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) August 30, 2019

Źródło: Twitter