Talibowie znów uderzyli! Wielki atak na północy Afganistanu

Władze Afganistanu poinformowały w sobotę, że talibowie ponownie zaatakowali jedno z największych miast kraju, Kunduz.

Rzecznik prezydenta Sedik Seddiki powiedział, że afgańskie siły bezpieczeństwa odpierają atak w niektórych częściach miasta, ale talibowie zajęli pozycje na terenach mieszkalnych.

Kunduz, szóste co do wielkości miasto Afganistanu, znajduje się na strategicznie ważnym skrzyżowaniu drogi, która przechodzi przez znaczną część północnego Afganistanu z tą prowadzącą do stolicy, Kabulu.

Atak ma miejsce w czasie, gdy talibowie i wysłannik Stanów Zjednoczonych kontynuują negocjacje w Katarze w sprawie zakończenia trwającej od prawie 18 lat wojny w Afganistanie. W ostatnich tygodniach obie strony zasygnalizowały, że są bliskie porozumienia.

Kunduz w 2015 r. na krótko został zdobyty przez talibów i od tego czasu był przez nich wielokrotnie atakowany. Rzecznik talibów Zabiullah Mudżahid określił na Twitterze ten atak jako prowadzony na „wielką skalę”.

Źródło: PAP