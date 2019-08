Warszawa: Wisłą płyną nieczystości, ulice zalewa plaga szczurów, a centrum okupują menele. Piękna stolica dumnego narodu

Po awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” tony nieczystości wlały się do Wisły skąd wiele miejscowości czerpie wodę. W tym samym czasie kolejne dzielnice Warszawy opanowywane są przez plagę szczurów. Do tego wszystkiego warto dodać niespotykaną nigdzie indziej masę meneli, bezdomnych i żebraków w centrum i jego obrzeżach i mamy pełen obraz polskiej stolicy.

Warszawa skaziła Wisłę szambem – takie wydarzenie w XXI wieku to po prostu wstyd dla miasta. Tym bardziej, że ekipa prezydenta-rezydenta Trzaskowskiego, wzorując się chyba na ZSRR ws. Czarnobyla, nie spieszyła się z zawiadomieniem o awarii odpowiednich służb.

Skażenie Wisły to jednak problem tymczasowy. Gorsza jest plaga szczurów – po pladze na Gocławiu i Wilanowie gryzonie przeszły również na Ochotę. Zwierzęta są niemal wszędzie – w krzakach, śmietnikach, rowach, a nawet biegają po chodnikach i ulicach.

Wylewanie nieczystości do wody i szczurza plaga? To jest nowoczesna stolica kraju czy średniowieczne miasteczko, które zaraz przetrzebi Czarna Śmierć?

Mało kto wspomina o innym warszawskim problemie. Okupacji centrum przez różnej maści elementy. Śpiący wszędzie po pijaku menele – na ławkach, placach zabaw, przystankach, a czasem nawet na środku chodnika. Bezdomni mający widoczne problemy z alkoholem, wydzierający się w nocy pod balkonami. Żebracy próbujący wyciągnąć pieniądze na wódkę i zachowujący się agresywnie, najczęściej wobec kobiet.

Jasne, do pewnego stopnia tak jest w wielu miastach ale na taką skalę to zjawisko nie pojawia się nigdzie indziej w Polsce i nieważne czy jest to miasto rządzone przez PiS czy PO – nigdzie nie doszło do tego, żeby jakieś elementy żulerii wyparły z centrum miasta mieszkańców.

Jak można było dopuścić? Przecież stolica jest wizytówką nas wszystkich. Na ten moment zaś, trudno się za nią nie wstydzić.

Źródło: warszawa.maszemiasto.pl/wawalove.wp.pl/nczas.com