Bunt kibiców we Francji. Mają dość wtrącania się rządu do piłki nożnej

Pisaliśmy wczoraj o żarcie kibiców Metz, którzy wywiesili transparent uznany za „homofobiczny”, chociaż zawierał tylko słowa popularnej piosenki wykonywanej w wielu stacjach radiowych. Mecz PSG na kilka minut został przerwany. W czasie sobotniej kolejki rozgrywek kibice na wielu stadionach powiedzieli „polit-poprawności” dość.

Na trybunach stadionów w Lyonie, Nantes, Tuluzie i Nimes, grupy kibiców urządziły w czasie czwartej kolejki rozgrywek Ligue 1 „oprawy” skierowane przeciw rządowi i kierownictwu ligi zawodowej (Professional Football League – LFP). Mają dość ich walki z „homofobią”.

Na meczu Lyon-Bordeaux (1-1) treść wywieszonego baneru była skierowana do minister ds. równości płci Marlèny Schiappa: „Schiappa, czy ruszysz temat homofobii na MŚ w Katarze 2022?”. Śpiewano też niezbyt przyzwoite piosenki o LFP, które przypominają trochę „czasy minione” w Polsce i słynny zaśpiew „j… PZPN!”. Z kolei kibice z grupy Bad Gones pytali czy homofobia jest gorszym przestępstwem jak branie łapówek w petrodolarach?

W Lyonie meczu jednak nie przerwano. W Nantes, na meczu z Montpellier było podobnie. Także i tam proponowano minister Schiappie wykładanie zasad homofobii w… Katarze. Było też o „j….” LFP.

More perceived homophobic banners in Ligue 1 at Lyon vs Bordeaux this afternoon: "FIFA, Roxana, Schiappa: is homophobia only bad when it doesn't involve oil money?" (📸@InsideGones) pic.twitter.com/bGX4g4eaE0

— Get French Football News (@GFFN) August 31, 2019