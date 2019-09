Hanna Lis publikuje zmysłowe zdjęcie i opłakuje stan demokracji. „Ludzie skrajnie cyniczni używają…”

View this post on Instagram

“Tak umierają demokracje” – przeraźliwie trafna diagnoza dotyczącza tego, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale także w dojrzałych, ugruntowanych (zdawałoby się) demokracjach. O tym, jak ludzie skrajnie cyniczni używają (cóż za paradoks) mechanizmów, które daje im demokracja, wyłącznie po to, by ją we własnym, wąsko pojętym, politycznym i ekonomicznym interesie, unicestwić. Dziś – inaczej niż kiedyś – dzieje się to bez jednego wystrzału: w internecie, przy pomocy Cambridge Analytica i innych wyspecjalizowanych w produkcji hejtu firm i ferm trolli. Bestseller New York Times’a. Przeczytajcie, sami wyróbcie sobie na ten temat opinię. Poza tym: czytanie jest sexy. 😉 #takumierajądemokracje #howdemocraciesdie