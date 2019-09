Kolejna strzelanina w USA. W teksańskiej Odessie 5 osób zabitych, a 21 rannych [WIDEO]

Pięć osób poniosło w sobotę śmierć, a co najmniej 21 zostało rannych, w tym trzech ciężko, w rezultacie strzelanin w miastach Odessa i Midland, w zachodnim Teksasie – poinformowała policja i miejscowe media. Wśród ofiar śmiertelnych jest napastnik. 14 rannych przewieziono do szpitala w Odessie.

Według szefa policji w Odessie Michaela Gerke, sprawca – biały mężczyzna w wieku ok. 30 lat – został zastrzelony w tym mieście, przed multipleksem Cinergy, po strzelaninie z policją. Widzowie multipleksu, którzy wpadli w panikę, zostali ewakuowani.

Gerke dodał, że mężczyzna był znany policji oraz, że obecnie sytuacja jest opanowana. Nie potwierdziły się przypuszczenia, że było dwóch sprawców.

Wcześniej policja w Odessie informowała o przypuszczalnie dwóch uzbrojonych napastnikach, którzy mieli jeździć ulicami miasta liczącego 117 tys. mieszkańców dwoma samochodami (vanem marki Toyota i ciężarówką pocztową) i strzelać do przypadkowych osób.

Według dotychczasowych ustaleń policji, incydent rozpoczął się od zatrzymania przez policjanta patrolu drogowego kierowcy samochodu, który jechał autostradą międzystanową I-20 w rejonie Midland do pobliskiej Odessy.

Kierowca otworzył ogień do funkcjonariusza. Następnie pojechał do Odessy i zaczął krążyć ulicami strzelając do przypadkowych osób. Gerke dodał, że najprawdopodobniej przed miejscowym sklepem Home Depot mężczyzna porzucił swój samochód i uprowadził ciężarówkę pocztową. Scigany przez policję staranował zaparkowany przed multipleksem samochód i podczas wymiany ognia z policją został zastrzelony.

Burmistrz Midland Jerry Morales oświadczył, że nic nie wiadomo o sprawcy, ani o motywach, którymi się kierował. Poinformował, że podczas wymiany ognia z napastnikiem rannych zostało trzech policjantów „Mamy nadzieję że to jedyny sprawca” -dodał.

O incydencie został poinformowany prezydent Donald Trump, który śledzi na bieżąco rozwój sytuacji.

Miasta Odessa i Midland, które dzieli 32 km, położone są w odległości ok. 483 km na zachód od Dallas.

Był to już kolejny tego rodzaju incydent w Teksanie. 3 sierpnia 22 osoby poniosły śmierć w rezultacie strzelaniny w markecie sieci Walmart w mieście El Paso.

