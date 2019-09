Kolejne mocne przemówienie abp Jędraszewskiego. „Nazistowski system był neopogański – dlatego walczył z Bogiem”

Metropolita Krakowski, arcybiskup Jędraszewski, przewodniczył Mszy Św. sprawowanej na Wawelu w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Duchowny po raz kolejny wypowiedział słowa, które dla lewej, antykatolickiej strony, są „kontrowersyjne”.

– Nazistowski system był neopogański – dlatego walczył z Bogiem i narodami, dla których stanowił On najwyższy wyznacznik ich tożsamości – ocenił abp Jędraszewski.

– Naziści podjęli się eksterminacji narodu żydowskiego i chrześcijan. Wypowiedzieli również bezwzględną walkę polskiemu duchowieństwu – dodał.

– W obozach koncentracyjnych zginęło ponad 1800 księży, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. Byli przewodnikami ludzi do Boga, a samym swoim istnieniem stanowili znak sprzeciwu dla neopogaństwa – podkreślił.

Metropolita Krakowski w czasie Mszy Św. sprawowanej w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej modlił się za pomyślność ojczyzny. Nawiązał także do słów Prezydenta Niemiec, Frank-Walter Steinmeiera, który w Wieluniu „prosił o przebaczenie”.

– Przyjmijmy je z całym szacunkiem, bo może i one są kolejnym etapem w tym wielkim, niełatwym procesie budowania pojednania i pokoju w Europie i na świecie – zaapelował abp Jędraszewski.

– Mając poczucie obowiązku, że trzeba pamiętać, o tym, co zaczęło się 80 lat temu, 1 września 1939 roku, musimy w duchu Ewangelii wykraczać poza to, co było i budować na tej pamięci i odpowiedzialności, która z niej wyrasta – naszą dobrą przyszłość – ocenił Metropolita Krakowski.

Źródło: Radio Maryja