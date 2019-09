Korwin-Mikke ostro w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. „Co by było, gdyby wszyscy Polacy i Żydzi przed wojną mieli broń”

Janusz Korwin-Mikke w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej zamieścił na Facebooku wymowny wpis. Czy tej ogromnej tragedii można było uniknąć, a przynajmniej zminimalizować jej skutki? Czy gdyby co drugi Żyd miał w domu broń udało się uniknąć Holocaustu?

1 września przypada kolejna, 80. już, rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Równo 80 lat temu niemiecki agresor zaatakował Polskę nad ranem na Westerplatte. To był początek najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, z największą liczbą ofiar cywilnych.

Jaki byłby przebieg tej tragedii, gdyby zmieniła się jedna rzecz, zastanawia się Janusz Korwin-Mikke. – Proszę sobie wyobrazić co by było, gdyby wszyscy Polacy i Żydzi przed wojną mieli broń – pisze prezes partii KORWiN.

– Przecież gdyby w ’39 co drugi Żyd miał broń, nie byłoby Holokaustu. Czy łatwo byłoby opanować kraj, w którym w każdym domu każdy miałby pistolet a co dziesiąty karabin? Ciężko zaatakować kraj, w którym każdy ma broń – przekonuje Korwin-Mikke.

– Dlatego Szwajcaria się cieszy niepodległością – mimo że to malutki kraj – ale tam każdy ma broń. Dlatego powinniśmy to zrobić, by każdy Polak miał broń – dodaje. – Społeczeństwo polskie jest otumanione propagandą faszystowską, że tylko państwo powinno mieć monopol na broń.

Dalej Korwin-Mikke przekonuje, że obecna Polska armia nie odpowiada współczesnym realiom. Sprzęt który posiadamy świetnie poradziłby sobie w czasie II Wojny Światowej, dziś może stać się jedynie drogim, bezużytecznym złomem, stanowiącym jedynie zagrożenie dla samych żołnierzy.

– Musimy zacząć myśleć nie o sprzęcie, który wygrałby II Wojnę Światową tylko o tym, który wygrałby III Wojnę Światową. Drony, lasery to jest przyszłość armii, a nie czołgi i helikoptery – wskazuje jeden z liderów Konfederacji.

Na sam koniec Korwin-Mikke przedstawia kilka postulatów swej partii w tym zakresie: Należy zwiększyć o połowę wydatki na armię, ale nie można płacić żadnych składek emerytalnych za żołnierzy. Oprócz armii zawodowej przewidujemy także przeszkolenie młodzieży męskiej w wieku 14-16 lat – by mogła zobaczyć jednostkę wojskową i nauczyć się strzelać z pistoletu.