Polacy są wykorzystywani w pracy. To efekt nadmiernie wysokich kosztów zatrudnienia

W co czwartej firmie łamane są zasady kodeksu pracy, nieprawidłowości dotyczą czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy,

Raport oparto o kontrole, które przeprowadzono w całej Polsce. Wynika z nich niestety, że praca w Polsce często wiąże się z problemem łamania kodeksu pracy przez pracodawców.

W 1,2 tys. skontrolowanych zakładów pracy pracodawcy łamiąc kodeks pracy niewłaściwie traktowali zatrudnione osoby. Najczęstszym problemem jest to, że właściciele firm nie prowadzą ewidencji czasu pracy. Wynika to z faktu, że chcą po prostu zaoszczędzić na wysokich kosztach pracowniczych. Co gorsza, jak wskazuje PIP, pracownicy często godzą się na gorsze warunki pracy.

„Finanse regulowane są przez pracodawców z pominięciem systemu księgowego, jako sposób zaoszczędzenia na kosztach pracowniczych. W części przypadków sami pracownicy – z obawy przed utratą pracy – godzą się na nieoficjalne przekazywanie dodatkowych świadczeń z tytułu nadgodzin. Dotyczy to jednak przede wszystkim pracobiorców o najniższych kwalifikacjach zawodowych i tych, których umiejętności nie są poszukiwane na rynku pracy. Odrębną kwestią pozostają przyczyny natury osobistej, np. związane z ciążącymi na pracownikach zajęciami komorniczymi” – informuje PIP.

Jak podsumowuje PIP, na rynku pracy obserwuje się niedobór wykwalifikowanych osób, co powoduje, że pracodawcy, chcąc zachować swoją konkurencyjną pozycję na rynku i poziom przychodów, decydują się naruszanie przepisów, narażając się na konsekwencje w postaci postępowań w sprawach wykroczeń, prowadzonych przez inspektorów PIP.

Organizacje gospodarcze od dawna alarmują, że największym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw są zbyt wysokie, pozapłacowe koszty pracy, na czym tracą przede wszystkim pracownicy.

Źródło: biznesinfo.pl