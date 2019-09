Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier: „II wojna światowa była niemiecką zbrodnią”

II wojna światowa była niemiecką zbrodnią. Przed osiemdziesięciu laty moja ojczyna – Niemcy – napadła na swoich sąsiadów. To byli moi rodacy – powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas warszawskich uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

„Nie ma nigdzie w Europie takiego miejsca, gdzie byłoby mi trudniej powiedzieć i podnieść głos w moim niemieckim ojczystym języku. Trudno mi jest wypowiadać się do was głośno” – rozpoczął swoja przemowę do zebranych na pl. Piłsudskiego warszawiaków prezydent Niemiec.

Steinmeier, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił „w pokorze i z wdzięcznością”, że dziękuje za zaproszenie na polskie uroczystości. „Przed osiemdziesięciu laty moja ojczyna – Niemcy – napadła na swoich sąsiadów, na pana ojczyznę. To byli moi rodacy, którzy dokonali strasznej wojny, która pochłonęła więcej niż 50 mln obywateli. W tej liczbie bardzo wielu polskich obywateli” – mówił prezydent Niemiec.

„Ta wojna była niemiecką zbrodnią. Historia tego miejsca pokazała, że od pierwszego dnia wojny Niemcy wzięli Warszawę pod ostrzał, przez wiele lat panoszyli się tutaj. Całe dzielnice miasta zostały zrównane z ziemią, deportowano mieszkańców, mordowano mężczyzn, kobiety i dzieci. Polska i jej kultura, jej miasta i ludzie, wszystko to, co tu żyło, miało zostać zniszczone – przyznał Steinmeier.

źródło: PAP